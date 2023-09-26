Запад по-прежнему упорно накачивает Украину вооружением, и это невзирая на то, что контрнаступление ВСУ так до сих пор ни к чему не привело. На это обратил внимание министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Таким образом Запад делает всё, чтобы Украина "самоуничтожилась", считает министр.
"Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению", — заявил Шойгу.
Западные союзники Украины сделали своим девизом "оружие как путь к миру". А киевские власти, в свою очередь, отправляют мобилизованных без опыта и нормальной подготовки в "мясные штурмы".
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