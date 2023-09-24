WP: Байден отстает от Трампа на 10% рейтинга

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Бывший президент США, Дональд Трамп, по данным опроса, проведенного совместно изданием The Washington Post и телеканалом ABC News, лидирует в предвыборной гонке, предшествующей выборам 2024 года, обходя своего настоящего преемника, Джо Байдена. В соответствии с этим исследованием, бывший глава Белого дома собрал поддержку 52% опрошенных, в то время как действующий президент получил поддержку 42% респондентов, сообщает Газета.Ru.

Фото: Оpenverse

Опрос также показывает, что большинство американцев в целом выражают недовольство работой Джо Байдена. Действия президента оцениваются негативно 56% респондентов, в то время как лишь 37% высказывают позитивное мнение. В случае Дональда Трампа, его президентство оценивают положительно 48% опрошенных, а 49% имеют противоположную точку зрения.

Исследование также подчеркивает, что интерес американцев к украинской теме, как к одному из важных вопросов в политике Джо Байдена, снизился. 41% респондентов считают, что США уже предоставили достаточно помощи Украине, 31% опрошенных удовлетворены текущим уровнем помощи, и всего лишь 18% выразили желание увеличить поддержку для Киева.