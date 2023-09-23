Президент США Джо Байден снова вакцинировался против коронавируса, сообщает официальный представитель Белого дома.
Также отмечается, что Байден недавно привился от респираторно-синцитиального вируса. Президент США призвал своих соотечественников следовать его примеру и обеспечить себе защиту от этих заболеваний, как указано в сообщении.
В мае американские власти отменили обязательное требование вакцинации от COVID-19 для иностранцев, въезжающих в США. Кроме этого, были внесены изменения, затрагивающие федеральных служащих и контрактных работников.
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