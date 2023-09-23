На юге Болгарии зафиксирован абсолютный температурный рекорд

Метеорологи Болгарии недавно зафиксировали небывалый температурный рекорд в городе Хасково, расположенном в южном регионе страны. Эта веха знаменует собой самую высокую зарегистрированную температуру за более чем столетнюю историю метеорологических наблюдений.
Согласно сообщениям Болгарского телеграфного агентства, температура ртути поднялась до 36 градусов по Цельсию, превысив предыдущий рекорд, установленный в 1943 году, на 0,7 градуса. Буквально накануне в Хасково выдался еще один жаркий день, когда температура достигла 33,9 градусов по Цельсию.
Эти необычно высокие температуры для сентября характерны не только для Хасково, но и наблюдаются в различных регионах Болгарии.
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