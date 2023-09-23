На юге Болгарии зафиксирован абсолютный температурный рекорд

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Метеорологи Болгарии недавно зафиксировали небывалый температурный рекорд в городе Хасково, расположенном в южном регионе страны. Эта веха знаменует собой самую высокую зарегистрированную температуру за более чем столетнюю историю метеорологических наблюдений.

Фото: Openverse

Согласно сообщениям Болгарского телеграфного агентства, температура ртути поднялась до 36 градусов по Цельсию, превысив предыдущий рекорд, установленный в 1943 году, на 0,7 градуса. Буквально накануне в Хасково выдался еще один жаркий день, когда температура достигла 33,9 градусов по Цельсию.

Эти необычно высокие температуры для сентября характерны не только для Хасково, но и наблюдаются в различных регионах Болгарии.

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