Отношение польского руководства к Киеву может стать примером для других государств, которые продолжают поддерживать Украину. Такое мнение выразил профессор университета Джорджа Мейсона Марк Катц.
Как напомнил эксперт, недавно Варшава приняла решение прекратить передачу оружия Украине, чтобы заняться вооружением собственных войск. По его словам, другие страны могут воспользоваться аналогичным обоснованием для сокращения или остановки поставок военной техники для ВСУ.
"Заявление польского премьер-министра о том, что Варшава прекратит поставки оружия, является большой проблемой для Украины", — приводит Newsweek комментарий специалиста.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не передаёт вооружения Киеву. По мнению политолога Алексея Мартынова, польские власти перестали верить в Украину, столкнувшись с большими убытками из-за политики Киева.
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