Политолог Мартынов заявил, что власти Польши перестали верить в Украину

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Польские власти перестали верить в способность Киева продолжать поддерживать "антироссийскую химеру". Именно поэтому Варшава объявила о прекращении поставок военной техники для нужд ВСУ. Такое мнение выразил политолог Алексей Мартынов.

Фото: Openverse

Он обратил внимание на то, что Польша столкнулась с убытками из-за Украины. Критикуя Киев, польские политики выражают сформированную в США позицию, которую пока не озвучивают публично, считает эксперт.

"Дело в том, что поляки больше не верят в то, что их украинские холопы в состоянии продолжать поддерживать антироссийскую химеру в масштабах остатков своего государства", — отметил Мартынов в беседе с РИА Новости.

Как пояснил специалист, Запад вряд ли заставит Польшу сохранять прежнюю риторику, ведь Варшава выступила со смелыми заявлениями.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что его страна прекращает передачу техники украинским войскам. По его словам, Польша намерена вооружать собственную армию.