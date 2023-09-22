Великобритания передала украинской армии танки Challenger 2, которые могут вызывать смертельные заболевания лёгких, в том числе онкологические, у экипажа.
Дело в том, что в бронировании "Челенджеров" широко применялись асбестосодержащие материалы, признанные сильными канцерогенами, пояснил оппозиционный британский политик, занимающий в "теневом правительстве" страны пост министра обороны, Джон Хили.
"Воздействие асбеста может вызывать фатальные заболевания: мезотелиому, различные формы рака и приводить к появлению тяжелых рубцов в легких", — пишет издание Express.
Авторы материала уточняют, что последствия контакта с опасными асбестосодержащими материалами могут проявиться спустя годы.
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