Figaro: заявление Польши стало ударом для Украины. Оно дорого обойдётся украинцам

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Польша нанесла серьёзный удар по Украине, заявив, что больше не будет оказывать киевскому режиму военную помощь, так как должна "вооружаться сама", заявили аналитики. По их мнению, подобные шаги Варшавы "дорого обойдутся" украинцам.

Фото: mirtesen.ru

Киев не ожидал такого ответа от Польши на свои выпады из-за зерна, считают аналитики.

"Заявление Варшавы стало настоящим ударом для Украины. Каковы бы ни были причины выхода Польши из состава "активно помогающих Украине стран", это дорого обойдётся украинцам", — заявили аналитики Figaro.

Конфликт Польши и Украины начался с запрета Варшавы поставок украинского зерна на территорию страны. В свою очередь Киев заявил, что намерен жаловаться во Всемирную торговую организацию.