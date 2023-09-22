Захарова: фон дер Ляйен солгала, возложив на Россию вину за трагедию Хиросимы

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Руководитель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен возложила вину за трагедию Хиросимы на РФ. Подобные заявления являются отвратительной ложью, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Openverse

Как напомнила дипломат, "примечательная речь" о Хиросиме прозвучала во время церемонии вручения награды Атлантического совета, где фон дер Ляйен выразила благодарность японскому правительству и его руководителю за предоставление помощи Киеву. При этом глава ЕК вспомнила, что родственников этого государственного деятеля не стало в результате ядерных бомбардировок Хиросимы, уточнила Захарова.

По её словам, в ЕК совсем забыли рассказать, что именно США решили сбросить бомбы на мирное население японских городов.

"Фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы… на Россию", — подчеркнула представитель МИД.

Она назвала ложь фон дер Ляйен отвратительной и опасной.

Захарова привела дальнейшие слова главы ЕК, которая заявила, что РФ "угрожает вновь" применить ядерные вооружения.

Ранее на траурных мероприятиях в Нагасаки японцы не стали упоминать виновника трагедии в лице США, но раскритиковали Россию за якобы существующее намерение воспользоваться ядерным потенциалом.