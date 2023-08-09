На церемонии в Нагасаки и Хиросиме японцы не упомянули США, но раскритиковали Россию

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На траурных мероприятиях в честь 78-ой годовщины с момента атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки японские политики воздержались об упоминании виновника трагедии США и активно критиковали Россию.

Фото: Fotodom.ru/ REX Features

Так, о роли Вашингтона в трагедии японского народа не вспомнил ни премьер-министр страны Фумио Кисида, ни мэр Нагасаки Сиро Судзуки.

"Россия продолжает угрожать применением ядерного оружия. Другие ядерные державы также предпринимают действия по повышению их зависимости от ядерного оружия и укреплению их ядерных возможностей", — заявил Судзуки в ходе своей речи.

Он уточнил, что российская сторона "угрожает" применить ТЯО на фоне развития украинского конфликта. Однако ни в докладе, ни в ходе прочтения Декларации мира, о бомбардировках США не было сказано ни слова.