На траурных мероприятиях в честь 78-ой годовщины с момента атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки японские политики воздержались об упоминании виновника трагедии США и активно критиковали Россию.
Так, о роли Вашингтона в трагедии японского народа не вспомнил ни премьер-министр страны Фумио Кисида, ни мэр Нагасаки Сиро Судзуки.
"Россия продолжает угрожать применением ядерного оружия. Другие ядерные державы также предпринимают действия по повышению их зависимости от ядерного оружия и укреплению их ядерных возможностей", — заявил Судзуки в ходе своей речи.
Он уточнил, что российская сторона "угрожает" применить ТЯО на фоне развития украинского конфликта. Однако ни в докладе, ни в ходе прочтения Декларации мира, о бомбардировках США не было сказано ни слова.
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