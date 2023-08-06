Члены греческой Коммунистической партии выступили сегодня с заявлением, в котором акцентировали внимание на реальной угрозе ядерного уничтожения и через 78 лет после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Соединёнными Штатами.
Политики подчеркнули, что военного смысла у американских ядерных бомбардировок не было, пишет РИА Новости. Вашингтон преследовал цель испугать Советский Союз, резюмировала Компартия Греции.
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