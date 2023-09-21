На Украине разрешили писать с маленькой буквы слово "Россия"

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На Украине разрешили писать слово "Россия" с маленькой буквы. Об этом заявила Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

В Нацкомиссии отметили, что написание названий "Российская Федерация", "Россия", "Москва", "Московия", "Московское царство", "Российская империя"", "Государственная дума РФ" и подобных с маленькой буквы можно не квалифицировать как уклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера.

Этот вопрос комиисия обсудила с учётом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания по обращению министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук.

Ранее министр образования и науки Оксен Лесной издал приказ название государства "Российская Федерация" в официальных документах писать с заглавных букв.