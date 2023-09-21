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Кива: Арестович* переходит к открытому противостоянию с Зеленским

Мир

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* переходит к открытому противостоянию с Владимиром Зеленским. Об этом сообщил экс-нардеп Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

Кива: Арестович* переходит к открытому противостоянию с Зеленским
Фото: wikipedia.org

По словам источника, новый политический проект с лицом Арестовича* получил поддержку в Израиле и под него уже выделили деньги.

Кива напомнил, что проект "Арестович" — это история "серого кардинала" украинской политики, агента разведки МИ-6 народного депутата Сергея Лёвочкина.

По мнению бывшего нардепа, Лёвочкин решил "сливать" офис Зеленского, который он же и контролирует.

"Наблюдая за изменившейся риторикой Арестовича*, не удивлюсь, если этот проект будет предложен и Москве в качестве компромисса, вместо сошедшего с ума Зеленского", — добавил Кива.

С Арестовичем* всегда можно будет договориться о разделе Украины на условиях прекращения боевых действий, но это снова игра по правилам британской разведки, заключил он.

*Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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