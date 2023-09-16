Россию невозможно победить. Об этом заявил в интервью бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*.
По мнению киевского пропагандиста, России невозможно угрожать, так как она обладает ядерным вооружением. Он добавил также, что экономические санкции не смогут оказать существенного влияния на РФ, приведя в пример Иран, который в условиях более жестоких санкций умудряется держать в напряжении полмира.
"На людей с ядерным оружием такого масштаба, как у России, невозможно оказать серьёзное давление. Серьёзное давление — это угроза силой. А силой не поугрожаешь человеку с ядерным оружием", — пояснил Арестович*.
А все экономические санкции для такой страны, как Россия, ничего не значат, заключил экс-советник.
*Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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