Арестович*: Россию невозможно победить из-за ядерного оружия

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Россию невозможно победить. Об этом заявил в интервью бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*.

Фото: https://t.me/grafynia/13670

По мнению киевского пропагандиста, России невозможно угрожать, так как она обладает ядерным вооружением. Он добавил также, что экономические санкции не смогут оказать существенного влияния на РФ, приведя в пример Иран, который в условиях более жестоких санкций умудряется держать в напряжении полмира.

"На людей с ядерным оружием такого масштаба, как у России, невозможно оказать серьёзное давление. Серьёзное давление — это угроза силой. А силой не поугрожаешь человеку с ядерным оружием", — пояснил Арестович*.

А все экономические санкции для такой страны, как Россия, ничего не значат, заключил экс-советник.

*Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.