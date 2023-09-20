Politico: проблемы с бюджетом США могут стать причиной прекращения военной помощи Киеву

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США прекратят поддержку Украины, если в Белом доме не смогут уладить проблему с бюджетом. Об этом сообщает Politico.

Фото: openverse

"Если к концу месяца американские законотворцы не договорятся о бюджете, власти страны будут вынуждены остановить любую деятельность не первостепенной важности", — говорится в материале.

Представитель Министерства обороны США Крис Шервуд, которого цитируют авторы, напомнил, что схожая ситуация была в 2018 году, когда американские военные как ни в чём не бывало продолжали военные кампании на Ближнем Востоке, но при этом правительство было вынуждено отменить учения собственных военнослужащих внутри страны.

Шервуд отметил, что из-за возникших трудностей обучение украинских лётчиков будет отложено, а дальнейшая военная помощь Киеву находится под большим вопросом.

Кроме того, Пентагон больше не сможет подписывать новые контракты с оборонными компаниями, которые занимаются изготовлением вооружений для Украины.

В заключении авторы напомнили, что на момент 15 сентября госдолг США поднялся до отметки 33 миллиона долларов, став рекордным за всю историю страны.