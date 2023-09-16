У берегов Испании полиция поймала лодку с 2,3 тоннами кокаина

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Испанская национальная полиция изъяла около 2,3 тонн кокаина, которые были обнаружены на борту рыболовецкой лодки.

Фото: Openverse

Эта операция была проведена в рамках сотрудничества с американскими властями, и судно было обнаружено неподалеку от берегов Виго в автономном сообществе Галисия. Четыре члена экипажа лодки были задержаны стражами порядка, а также был арестован пятый человек, предположительно, ответственный за прием наркотиков.

Полиция начала расследование после получения информации о нескольких лицах, которые, как предполагается, являются членами "Балканского картеля" и планировали использовать Испанию в качестве точки ввоза наркотических веществ с целью их последующего распространения по всей Европе.

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