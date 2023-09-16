Испанская национальная полиция изъяла около 2,3 тонн кокаина, которые были обнаружены на борту рыболовецкой лодки.
Эта операция была проведена в рамках сотрудничества с американскими властями, и судно было обнаружено неподалеку от берегов Виго в автономном сообществе Галисия. Четыре члена экипажа лодки были задержаны стражами порядка, а также был арестован пятый человек, предположительно, ответственный за прием наркотиков.
Полиция начала расследование после получения информации о нескольких лицах, которые, как предполагается, являются членами "Балканского картеля" и планировали использовать Испанию в качестве точки ввоза наркотических веществ с целью их последующего распространения по всей Европе.
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