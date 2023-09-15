19FortyFive: устаревшие F-16 на Украине — "лёгкая мишень" для современной ПВО РФ

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Современные российские комплексы противовоздушной обороны могут с лёгкостью уничтожить истребители F-16, которые Дания собралась передать Украине.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Такое заявление сделала обозреватель Майя Карлин со ссылкой на американских военных специалистов и напомнила, что эти самолёты никогда не соперничали с ПВО России в реальном бою.

"Наиболее заметная критика исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти истребители могут стать лёгкой мишенью для современного ракетного арсенала России", — написала Карлин в 19FortyFive.

Тем более, отметила журналистка, для передачи Киеву готовят устаревшую модификацию истребителей, в которой отсутствуют все современные технологии.