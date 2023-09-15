Современные российские комплексы противовоздушной обороны могут с лёгкостью уничтожить истребители F-16, которые Дания собралась передать Украине.
Такое заявление сделала обозреватель Майя Карлин со ссылкой на американских военных специалистов и напомнила, что эти самолёты никогда не соперничали с ПВО России в реальном бою.
"Наиболее заметная критика исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти истребители могут стать лёгкой мишенью для современного ракетного арсенала России", — написала Карлин в 19FortyFive.
Тем более, отметила журналистка, для передачи Киеву готовят устаревшую модификацию истребителей, в которой отсутствуют все современные технологии.
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