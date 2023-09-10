Военный эксперт: после поставки F-16 Украина может обнаглеть в отношениях с США

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Истребители F-16 — это последний вид вооружений, который ещё не был поставлен НАТО на Украину. Если Киев добьётся своего, отношения с США резко изменятся.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Такое заявление сделал военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.

Он напомнил, что с начала спецоперации ВСУ уже получили практически все виды оружия и техники, стоящие на вооружении армий Североатлантического альянса, но это не помогло украинским войскам добиться успеха.

"Киев может обнаглеть и попросить полный доступ к данным спутниковой группировки. НАТО это тоже понимает", — отметил Насонов в интервью URA.RU.

В этом случае, добавил военный эксперт, мы будем вынуждены нанести удар по западным спутникам, а потому в Вашингтоне и Брюсселе никогда не согласятся на передачу Киеву всех разведанных.