Истребители F-16 — это последний вид вооружений, который ещё не был поставлен НАТО на Украину. Если Киев добьётся своего, отношения с США резко изменятся.
Такое заявление сделал военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов.
Он напомнил, что с начала спецоперации ВСУ уже получили практически все виды оружия и техники, стоящие на вооружении армий Североатлантического альянса, но это не помогло украинским войскам добиться успеха.
"Киев может обнаглеть и попросить полный доступ к данным спутниковой группировки. НАТО это тоже понимает", — отметил Насонов в интервью URA.RU.
В этом случае, добавил военный эксперт, мы будем вынуждены нанести удар по западным спутникам, а потому в Вашингтоне и Брюсселе никогда не согласятся на передачу Киеву всех разведанных.
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