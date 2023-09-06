Аналитик Михайлов: ВС РФ готовы нанести удар по аэродромам стран НАТО из-за F-16

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Если с аэродромов стран Североатлантического альянса будут взлетать истребители F-16 ВСУ, эти объекты станут мишенями для ВС РФ, заявил политолог, военный аналитик Александр Михайлов.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Он напомнил, что под ударом может оказаться Польша, Румыния и Венгрия, где Киев будет пытаться укрыть западные самолёты.

"Если вооружение (истребители. — Прим. ред.) будет подниматься с территории государства НАТО. Даже если самолет взлетел, а в воздухе стал применять ракеты, это является нападением страны НАТО на Россию", — подчеркнул Михайлов в интервью URA.RU.

Что касается размещения F-16 на украинской территории, аналитик уверен в нежелании США подвергать своё оружие подобному риску.

"Наши системы дальнего действия бьют на расстояние 200 километров. Истребители будут попадать в зону поражения, и их собьют", — резюмировал эксперт.