Глава МИД Чехии Липавский: Украину предадут, если заставят договариваться с Москвой

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Если западные страны заставят Киев сесть за стол переговоров с Россией, это будет предательством украинцев, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Фото: Openverse

По его словам, в этом случае российские власти не откажутся от идеи и далее расширять своё влияние на Восточную Европу.

"Если Украину заставят принять решение, на которое она не согласна, Запад потеряет её - у наших границ окажется 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной", — сказал чешский министр в интервью Bloomberg.

Липавский уверен, что Запад должен продолжать поддерживать Киев деньгами и оружием, пока Москва не согласится на мир по "формуле Владимира Зеленского".