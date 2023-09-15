Если западные страны заставят Киев сесть за стол переговоров с Россией, это будет предательством украинцев, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
По его словам, в этом случае российские власти не откажутся от идеи и далее расширять своё влияние на Восточную Европу.
"Если Украину заставят принять решение, на которое она не согласна, Запад потеряет её - у наших границ окажется 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной", — сказал чешский министр в интервью Bloomberg.
Липавский уверен, что Запад должен продолжать поддерживать Киев деньгами и оружием, пока Москва не согласится на мир по "формуле Владимира Зеленского".
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