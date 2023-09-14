В оккупированной ВСУ части Херсонской области Киев объявил эвакуацию

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В оккупированной киевским режимом части Херсонской области Вооружённые силы Украины объявили эвакуацию.

Фото: kherson-news.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Украина.ру".

Местные власти заявили, что скоро начнётся обязательная эвакуация семей с несовершеннолетними.

"Эвакуацию" объявили в 31-м населённому пункте на правобережье.

Схема отработана: специализированные "общественные организации" начинают рыскать в поиске детишек, а если родители не соглашаются на эвакуацию, то детей насильно отбирают, отметил портал

Активисты таких похитителей детей уже поработали в Купянске — из города под девизом "спасения от оккупантов" могут принудительно вывозить ребятишек, как это делали в Славянске и Артёмовске.