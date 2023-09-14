Международное сообщество теряет желание подвергать Российскую Федерацию публичной критике. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в дипломатических ведомствах.
По данным газеты, некоторые развивающиеся страны считают, что Москва не должна выплачивать репарации Украине. Кроме того, они требуют не организовывать международный трибунал в отношении руководства РФ, сказано в материале.
"В последние месяцы готовность международного сообщества публично критиковать Россию снизилась", — подчёркивается в публикации.
Как пояснил экс-чиновник из ФРГ, Запад поздно осознал, что некоторые страны враждебно относятся к Вашингтону и ЕС. Такие государства не критикуют РФ и стремятся к независимости, уточнил источник издания.
Ранее нидерландский политик Марсель де Грааф заявил, что Москва уже выиграла противостояние с США и Североатлантическим альянсом.
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