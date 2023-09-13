Французским дипломатам нужно было поступить мудро и принести извинения за недопуск российских корреспондентов на брифинг лидера Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По её словам, инцидент на саммите "Большой двадцатки" стал проявлением расизма.
"Что МИД Франции мешало выразить сожаление тем, что так случилось, и всё? Я думаю, что они бы продемонстрировали мудрость", — подчеркнула дипломат в кулуарах ВЭФ.
Она назвала отношение к российским журналистам во Франции "тотальной дискриминацией по национальному признаку".
Ранее репортёрам из РФ преградили путь на пресс-конференцию Макрона. Охрана поинтересовалась у журналистов, какую страну они представляют, а затем отказалась их пропускать. Предварительно, это случилось в комнате для ожидания.
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