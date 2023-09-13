Захарова призвала Францию извиниться за недопуск российских журналистов к Макрону

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Французским дипломатам нужно было поступить мудро и принести извинения за недопуск российских корреспондентов на брифинг лидера Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Openverse

По её словам, инцидент на саммите "Большой двадцатки" стал проявлением расизма.

"Что МИД Франции мешало выразить сожаление тем, что так случилось, и всё? Я думаю, что они бы продемонстрировали мудрость", — подчеркнула дипломат в кулуарах ВЭФ.

Она назвала отношение к российским журналистам во Франции "тотальной дискриминацией по национальному признаку".

Ранее репортёрам из РФ преградили путь на пресс-конференцию Макрона. Охрана поинтересовалась у журналистов, какую страну они представляют, а затем отказалась их пропускать. Предварительно, это случилось в комнате для ожидания.