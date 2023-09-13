Боде: США "ужасно глупо" разрушают себя из-за Украины

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Американские власти собственноручно разрушают гегемонию США, помогая Украине, заявил лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде. По мнению политика, Вашингтон поступает "ужасно глупо".

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул Боде, Штаты дали возможность России сформировать новый мировой союз. Вашингтон планомерно теряет партнёров на фоне украинского конфликта.

"Этот конфликт не в интересах США, не в интересах Европы, не в интересах украинцев. Ведь тысячи граждан Украины гибнут там каждый день. Ситуация помогает России формировать альтернативный союз в мире. В общем, ужасно глупо", — заявил политик "Нови Стандарт".

Кроме того, Штаты ставят под угрозу ядерной войны свой же континент, передавая Украине снаряды с обеднённым ураном, резюмировал политик.