Американские власти собственноручно разрушают гегемонию США, помогая Украине, заявил лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде. По мнению политика, Вашингтон поступает "ужасно глупо".

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.