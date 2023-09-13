Американские власти собственноручно разрушают гегемонию США, помогая Украине, заявил лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде. По мнению политика, Вашингтон поступает "ужасно глупо".
Как подчеркнул Боде, Штаты дали возможность России сформировать новый мировой союз. Вашингтон планомерно теряет партнёров на фоне украинского конфликта.
"Этот конфликт не в интересах США, не в интересах Европы, не в интересах украинцев. Ведь тысячи граждан Украины гибнут там каждый день. Ситуация помогает России формировать альтернативный союз в мире. В общем, ужасно глупо", — заявил политик "Нови Стандарт".
Кроме того, Штаты ставят под угрозу ядерной войны свой же континент, передавая Украине снаряды с обеднённым ураном, резюмировал политик.
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