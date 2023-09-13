FA: Киев рискует остаться с неисчислимыми потерями после ухода Запада

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На Западе политики смотрят на контрнаступление ВСУ всё с большим скептицизмом, заявили аналитики. Если партнёры Незалежной откажутся помогать Киеву, украинцы останутся с неисчислимыми военными потерями.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

На Западе всё чаще говорят о прекращении конфликта.

"В Европе пандемия Covid-19 и высокая инфляция стали серьёзным экономическим ударом. Оптимизм по поводу успеха Украины начал ослабевать, что привело к росту скептицизма по поводу дальнейшей поддержки Киева", — заявили аналитики Foreign Affairs.

В США же ситуация выходит из-под контроля в гражданском секторе. Американцы не понимают, почему должны обеспечивать украинский конфликт из собственно кармана за счёт налогов.