На Западе политики смотрят на контрнаступление ВСУ всё с большим скептицизмом, заявили аналитики. Если партнёры Незалежной откажутся помогать Киеву, украинцы останутся с неисчислимыми военными потерями.
На Западе всё чаще говорят о прекращении конфликта.
"В Европе пандемия Covid-19 и высокая инфляция стали серьёзным экономическим ударом. Оптимизм по поводу успеха Украины начал ослабевать, что привело к росту скептицизма по поводу дальнейшей поддержки Киева", — заявили аналитики Foreign Affairs.
В США же ситуация выходит из-под контроля в гражданском секторе. Американцы не понимают, почему должны обеспечивать украинский конфликт из собственно кармана за счёт налогов.
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