Rebelión: Зеленский устроил истерику из-за итогов саммита "Большой двадцатки"

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У президента Владимир Зеленского случилась истерика из-за итогов саммита "Большой двадцатки". Результаты встречи лидеров стран G20 заставляют Украину признать усиливающуюся изоляцию, так как растёт число призывов к Киеву вернуться за стол переговоров. Об этом пишет издание Rebelión.

Фото: CreativeCommons

В итоговом коммюнике саммита G20 не упоминается поддержка Украины, напомнил автор статьи.

По его мнению, отсюда и истерика Зеленского, который всего за несколько дней причислил к своим врагам Китай, папур римского, а теперь ещё и все страны G20.

Ранее президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что среди участников саммита G20 в Нью-Дели было достигнуто "достаточное согласие" по поводу "справедливого мира" на Украине.

Экс-премьер Украины Николай Азаров также заявил, что у Зеленского серьёзные проблемы со здоровьем.