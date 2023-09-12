Экс-премьер Украины Азаров: у Зеленского серьёзные проблемы со здоровьем

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У президента Украины Владимира Зеленского серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своём Telegram-канале.

Фото: CreativeCommons

По мнению политика, об этом свидетельствует изменившийся за последние два года внешний вид главы киевского режима.

Зеленский ездит на Запад не только, чтобы попытаться "выбить" дополнительную финансовую помощь из партнёров, но и стремится показать, что у него нет серьёзных проблем со здоровьем. Однако они есть, и они нарастают, считает экс-премьер.

Жители Украины активно обсуждают изменившуюся внешность Зеленского, сравнивая его нынешний вид с тем, как он выглядел ещё два года назад. У него "изменился цвет лица, оно кажется припухлым, стало больше морщин, а под глазами тёмные круги", написал Азаров.

И добавил, что на некоторых видеороликах заметно, что президенту тяжело дышать, у него заторможены движения, он резко дергается.