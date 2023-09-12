У президента Украины Владимира Зеленского серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом написал бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своём Telegram-канале.
По мнению политика, об этом свидетельствует изменившийся за последние два года внешний вид главы киевского режима.
Зеленский ездит на Запад не только, чтобы попытаться "выбить" дополнительную финансовую помощь из партнёров, но и стремится показать, что у него нет серьёзных проблем со здоровьем. Однако они есть, и они нарастают, считает экс-премьер.
Жители Украины активно обсуждают изменившуюся внешность Зеленского, сравнивая его нынешний вид с тем, как он выглядел ещё два года назад. У него "изменился цвет лица, оно кажется припухлым, стало больше морщин, а под глазами тёмные круги", написал Азаров.
И добавил, что на некоторых видеороликах заметно, что президенту тяжело дышать, у него заторможены движения, он резко дергается.
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