Знаменитый британский актёр нетрадиционной сексуальной ориентации Стивен Фрай назвал президента Украины Владимира Зеленского "подружкой".
Известный актёр, пропагандирующий западные ценности, недавно приезжал в Киев с визитом. Во время своего путешествия Стивен зашёл в гости к бывшему коллеге по киноиндустрии Зеленскому.
Вместе они попили чай, после чего британец уехал домой, где в своих соцсетях опубликовал совместное с президентом Украины фото. Однако подписал он его так: "С моей новой подружкой".
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