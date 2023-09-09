Британский актёр Стивен Фрай назвал Зеленского "новой подружкой"

Знаменитый британский актёр нетрадиционной сексуальной ориентации Стивен Фрай назвал президента Украины Владимира Зеленского "подружкой".

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Известный актёр, пропагандирующий западные ценности, недавно приезжал в Киев с визитом. Во время своего путешествия Стивен зашёл в гости к бывшему коллеге по киноиндустрии Зеленскому.

Вместе они попили чай, после чего британец уехал домой, где в своих соцсетях опубликовал совместное с президентом Украины фото. Однако подписал он его так: "С моей новой подружкой".