Депутат немецкого парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт выразила мнение о трудностях, связанных с победой Украины в конфликте с Россией. По её оценке, фронт "почти не двигается", и она призывает к завершению кризиса через переговоры. В интервью газете Tagesspiegel она подчеркнула:
"Нам следует завершить эту войну с помощью переговоров, поскольку военный путь несет лишь затраты. Мы поставляем больше и больше оружия, но фронт остается практически неподвижным. Украина не сможет одержать победу," — отметила Вагенкнехт.
Она также подчеркнула растущий риск расширения военных действий с каждым днем.
Ранее Вагенкнехт уже отмечала, что ситуация на Украине требует не увеличения поставок вооружения, а нахождения компромиссного решения.
"Вместо того чтобы поставлять Украине еще больше боеприпасов с обедненным ураном, стоит начать переговоры о компромиссном мире," — добавила она.
Также в эфире радиостанции Deutschlandfunk Вагенкнехт выразила мнение, что президент Украины Владимир Зеленский ошибается, усиливая поставки оружия и строя коалиции по истребителям.
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