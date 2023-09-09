Berliner Morgenpost: вера украинцев в победу ВСУ тает. Наступает тревожный реализм

Вера украинцев в обещанную Западом и официальным Киевом победу ВСУ начинает таять, заявил аналитик Ян Йесен. По его словам, среди мирного населения наступает "тревожный реализм".

Фото: "U.S., Ukranian Forces Train in Ukraine During Rapid Trident 2011" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Кроме того, ситуация на фронте может спровоцировать западных партнёров Украины прекратить финансировать конфликт, и прочие расходы Незалежной, в том числе и на социальные нужды.

"Оптимизм последних нескольких месяцев во многих местах уступил место тревожному реализму, — написал Йенс в статье для Berliner Morgenpost. — Вера в быструю победу тает"

По мнению обозревателя, кроме прочего, украинцы боятся приближения зимы. Россия наносит сокрушительные удары по инфраструктуре Незалежной, и если так продолжится, то жители страны снова будут "коротать" холода без тепла и света.