Целью внепланового приезда госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев была попытка уговорить Владимира Зеленского на заключение перемирия с Россией. Такое мнение высказал киевский политолог Руслан Бортник.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.