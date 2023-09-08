Политолог Бортник: целью приезда Блинкена в Киев было склонение Зеленского к переговорам с Россией

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Целью внепланового приезда госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев была попытка уговорить Владимира Зеленского на заключение перемирия с Россией. Такое мнение высказал киевский политолог Руслан Бортник.

Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

Эксперту показалось странным, что Блинкен почему-то не стал ждать, пока Зеленский приедет в Нью-Йорк 18 сентября на мероприятия Генеральной ассамблеи ООН, а прибыл в Киев поговорить с украинским лидером лично.

Бортник полагает, что Блинкен таким образом начал готовить почву для будущей встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом.

"Белый дом, вероятно, хочет взять под свой контроль конфликт, насколько это возможно, чтобы избежать кризисов в период выборов. Возможно, речь пойдет о некоей форме временного перемирия. Поэтому американцы озаботились синхронизацией будущих действий Украины со своими", — сказал Бортник в беседе с изданием "Страна.ua".

Помимо этого, Блинкен также мог дать понять Зеленскому, что объёмы военной помощи Украине со стороны США будут уменьшены в преддверии выборов в стране.