Президент Украины Владимир Зеленский и глава военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов сфотографировались на фоне российского вертолета Ми-8, который, угнал предатель Максим Кузьминов.
Напомним, Зеленский уже фотографировался на фоне сбитого российского беспилотника "Герань".
О том, как пилоту ВКС РФ удалось угнать вертолёт и посадить его на территории Украины, а также, какая судьба ожидает предателя родины, ранее рассказал в интервью генерал ФСБ Александр Михайлов.
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