Зеленский и Буданов сфотографировались на фоне угнанного российского вертолёта Ми-8

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Президент Украины Владимир Зеленский и глава военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов сфотографировались на фоне российского вертолета Ми-8, который, угнал предатель Максим Кузьминов.

Фото: Соцсети, Telegram

Напомним, Зеленский уже фотографировался на фоне сбитого российского беспилотника "Герань".

О том, как пилоту ВКС РФ удалось угнать вертолёт и посадить его на территории Украины, а также, какая судьба ожидает предателя родины, ранее рассказал в интервью генерал ФСБ Александр Михайлов.