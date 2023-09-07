Генерал ФСБ Михайлов: угнавшего вертолёт ВС РФ на Украину предателя ждёт незавидная судьба

1:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов рассказал, как российский пилот Максим Кузьминов, угнавший боевой вертолёт Ми-8 на Украину, мог наладить контакт с противником и какова дальнейшая судьба предателя.

Фото: "Soviet Helicopter Mil' Mi-8. Советский вертолет Миля Ми-8." by Peer.Gynt is licensed under CC BY-SA 2.0.

Михайлов беседе с "МК" назвал Кузьминова полным мерзавцем, отметив, что ничего необычного нет в том, что никто не замечал проукраинского настроя военного.

Спецслужбам ещё предстоит разобраться в том, каким образом пилот установил контакт с представителями другой стороны. Но, честно говоря, наладить контакт вообще не представляет особого труда, отметил генерал.

На территории РоФ находится сейчас большое количество украинских мигрантов или, как их ещё называют — беженцев, у многих из которых есть на Украине близкие родственники. Поэтому возможность каким-то образом выйти на связь, договориться о чём-то не представляет проблем, добавил собеседник издания.

По мнению офицера ФСБ, дальнейшая судьба предателя будет незавидной. Украине он какое-то время будет, вероятно, нужен, однако как личность и как специалист он не представляет никакой интеллектуальной или военной ценности.

"Поэтому не факт, что ему заплатят обещанные деньги и оставят спокойно жить в "незалежной", не исключено, что сами украинцы его просто где-то "грохнут", чтобы ничего не платить", — заключил Михайлов.

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