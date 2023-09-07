Украинские Telegram-каналы публикуют новое видео вчерашнего российского удара по портам в Одесской области в Измаиле и Килии.
На кадрах видны охваченные огнём после мощного взрыва ёмкости.
Паблики сообщают, что порты уничтожены полностью.
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Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.