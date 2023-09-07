"Автомат, латте и в бой": власти Украины проговорились о мобилизации женщин

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Власти Украины уже откровенно проговариваются, что готовятся к мобилизации женщин — вначале частичной, а после - видимо, полной с запретом на выезд.

Фото: Сайт Министерства обороны Украины

После же, судя по звучащим заявлениям и пропагандистским роликам, возможна и массовая мобилизация украинок — не зря их заманивают в ВСУ и "давят" на то, что в отсутствии мужчин нужно быть "защитницей страны".

"Украинки, пришедшие в армию добровольцами, получат целый тыквенный латте. Против такого щедрого предложения не устоит никто!" — саркастически пишет западный автор The Babylon Bee, оценивая предложения ВСУ.

Даже в сатирической заметке он сообщает, что "для Киева ситуация на поле боя сложилась катастрофическая, если власти зовут женщин на военную службу".

Борьба с Россией продолжается, и президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске новой программы, призванной привлечь женщин в ряды вооруженных сил.

По замыслу Киева, именно женщины спасут ситуацию на фронте — и своим участием, и "мужчины будут лучше воевать", но для этого их нужно как следует мотивировать.

"Вследствие естественной убыли (попытка компенсировать её ведется через отлов уехавших хохлов, а также через привлечение инвалидов и женщин; думаю, недолог тот час, когда возрастную планку мобилизации снизят до 15-16 лет, а то и ниже" — пишут профессор Андрей Манойло и специалист в области военно-политических исследований Константин Стригунов.

"Я не просто жiнка, а захисниця" — такие ролики наводнили украинские ТВ и соцсети. "Идёт подготовка общественного мнения для мобилизации женщин" — уверены сами украинцы.

И действительно, полпред президента Украины в Раде уже высказался о срочной (с октября-2023) постановке на воинский учет на Украине женщин-врачей, фармацевтов и медсестер. Дескать, и "в бывшем СССР, и странах западного мира женщины-медики являются военнообязанными".

Он проговорился и о том, что раз они военнообязанные — то будут и повестки и мобилизация "когда в этом нуждается армия для формирования новых подразделений или пополнения потерь".

Как уже отмечают в украинских соцсетях, "женщинам пора бежать, пока им (как всем мужчинам до 60 лет) не запретили выезд". Хотя, судя по публикациям СМИ, Европа (по требованию США и Британии) уже готовится к депортации мужчин призывного возраста обратно "в Неньку".

Что же, несмотря на демографическую пропасть (о ней уже заявили фонд ЦРУ, украинские и европейские демографы), Киев по указанию Запада будет биться "до последнего украинца и… украинки".