JF* при ЦРУ приговорил Украину к "необратимому вымиранию"

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Аналитики Джеймстаунского фонда (организация признана в РФ нежелательной, а в 1984 году основана при поддержке ЦРУ) пришли к выводу, что Украину в ближайшее время ждет демографическая катастрофа.

Фото: mirtesen.ru

За последние 20 лет страна потеряла половину своего населения и продолжает терять — люди бегут, женщины не готовы рожать, а на фронте гибнут десятки и сотни тысяч мужчин.

По данным организации, если так пойдёт дальше, Украина просто вымрет. Ещё одна причина вымирания Украины — бесконечная мобилизация имени Зеленского, хотя конфликт с Россией далеко не главный "минусатор" населения.

"В 1991 году население Украины составляло около 50 миллионов человек. В начале 2022 года этот показатель составлял 31 миллион. На сегодняшний день, если вычесть всех, кто уехал и кто остался жить на российских территориях, то в стране насчитается 20 миллионов человек, половина из которых — пенсионеры", — честно рассказывают американские демографы.

Ранее приводились цифры статистики рождаемости на Украине — как зло высказались украинские демографы, "наша рожайна больше не урожайна":

С 2013 года рождаемость падала на 7% ежегодно,

За прошедшие полгода на территории бывшей УССР родилось 96 755 детей, что на 28% меньше, чем в 2021 и 2022 годах

Вот как "отметились" в вопросе сокращения населения Незалежной украинские президенты:

Кравчук — за 4 года население уменьшилось на 600 тыс. человек, Кучма — за 11 лет — 4,6 млн. чел. Ющенко — за 5 лет — 1,1 млн. чел., Янукович — за 4 года — 400 тыс. чел., Порошенко — за 5 лет — 3,5 млн. чел. Зеленский — за 3,5 года 13,7 млн. человек.

Беженцами в Европу при Владимире Зеленском уехали 4,5 млн (и они на Украину явно не вернутся), около 3 млн. человек стали беженцами в Россию. Вместе с территориями Россия приняла около 6,2 млн. человек.

Не менее страшные цифры привел в графике The Times, сравним ООН по украинской демографии на 2021 и 2023 годы. На Украине, как пишет мировой медиагранд, "исчезает молодое поколение 20-летние юноши и девушки".

"Вы понимаете, что это значит??? На фоне тотального падения рождаемости и высокой смертности/гибели на фронте мы попали в мясорубку нации!", - заявляют эксперты-демографы украинского проекта "Резидент".

"После начала СВО население Украины сократилось на 8,6 млн человек и составляет сейчас 29 млн. Раньше в Незалежной проживали 37,6 млн человек, после 24 февраля 2022 года страну покинули 20 млн жителей, почти половина не вернулась", — заявлял "Украинский институт будущего", ссылаясь на данные Украинского Института демографии, Национального антикоррупционного бюро и управления Верховного комиссара ООН.

"Вымирание плюс беженцы плюс Крым, забранные территории. Там около 3 млн детей женского пола, при минимальной фертильности это всё. Лавочку можно закрывать", — комментировали информацию специалисты по демографии.

Кроме того, западные (!) расследователи (OSINT) назвали реальные потери Украины. По их словам, это — самая страшная тайна Украины, потому что "там где-то 360-370 тыс. человек убитыми, без раненых и "безвестных".

* - признан в РФ нежелательной организацией.