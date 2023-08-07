Аналитики Джеймстаунского фонда (организация признана в РФ нежелательной, а в 1984 году основана при поддержке ЦРУ) пришли к выводу, что Украину в ближайшее время ждет демографическая катастрофа.
За последние 20 лет страна потеряла половину своего населения и продолжает терять — люди бегут, женщины не готовы рожать, а на фронте гибнут десятки и сотни тысяч мужчин.
По данным организации, если так пойдёт дальше, Украина просто вымрет. Ещё одна причина вымирания Украины — бесконечная мобилизация имени Зеленского, хотя конфликт с Россией далеко не главный "минусатор" населения.
"В 1991 году население Украины составляло около 50 миллионов человек. В начале 2022 года этот показатель составлял 31 миллион. На сегодняшний день, если вычесть всех, кто уехал и кто остался жить на российских территориях, то в стране насчитается 20 миллионов человек, половина из которых — пенсионеры", — честно рассказывают американские демографы.
Ранее приводились цифры статистики рождаемости на Украине — как зло высказались украинские демографы, "наша рожайна больше не урожайна":
Вот как "отметились" в вопросе сокращения населения Незалежной украинские президенты:
Беженцами в Европу при Владимире Зеленском уехали 4,5 млн (и они на Украину явно не вернутся), около 3 млн. человек стали беженцами в Россию. Вместе с территориями Россия приняла около 6,2 млн. человек.
Не менее страшные цифры привел в графике The Times, сравним ООН по украинской демографии на 2021 и 2023 годы. На Украине, как пишет мировой медиагранд, "исчезает молодое поколение 20-летние юноши и девушки".
"Вы понимаете, что это значит??? На фоне тотального падения рождаемости и высокой смертности/гибели на фронте мы попали в мясорубку нации!", - заявляют эксперты-демографы украинского проекта "Резидент".
"После начала СВО население Украины сократилось на 8,6 млн человек и составляет сейчас 29 млн. Раньше в Незалежной проживали 37,6 млн человек, после 24 февраля 2022 года страну покинули 20 млн жителей, почти половина не вернулась", — заявлял "Украинский институт будущего", ссылаясь на данные Украинского Института демографии, Национального антикоррупционного бюро и управления Верховного комиссара ООН.
"Вымирание плюс беженцы плюс Крым, забранные территории. Там около 3 млн детей женского пола, при минимальной фертильности это всё. Лавочку можно закрывать", — комментировали информацию специалисты по демографии.
Кроме того, западные (!) расследователи (OSINT) назвали реальные потери Украины. По их словам, это — самая страшная тайна Украины, потому что "там где-то 360-370 тыс. человек убитыми, без раненых и "безвестных".
* - признан в РФ нежелательной организацией.
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