Al-Watan Syria: в Сочи Путин заставил Эрдогана заплатить за поддержку Украины

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Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Сочи пошла не по тому сценарию, на который рассчитывал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Фото: Openverse

Ему не удалось сделать очередной шаг для упрочнения авторитета Турции в регионе, заявил сирийский обозреватель Мунзир Ид.

"Путин намеренно заставил Эрдогана заплатить цену за действия, которыми он разозлил Москву, когда поддержал вступление Киева в НАТО и освободил лидеров батальона "Азов"*, несмотря на договоренность о том, что они останутся в Турции до конца конфликта", — написал аналитик в издании Al-Watan Syria.

Потому, добавил он, российская сторона отказалась занимать протурецкую позицию в отношении Сирии и менять ранее озвученные условия для возвращения к так нужной Анкаре "зерновой сделке".

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.