Встреча с президентом России Владимиром Путиным в Сочи пошла не по тому сценарию, на который рассчитывал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Ему не удалось сделать очередной шаг для упрочнения авторитета Турции в регионе, заявил сирийский обозреватель Мунзир Ид.
"Путин намеренно заставил Эрдогана заплатить цену за действия, которыми он разозлил Москву, когда поддержал вступление Киева в НАТО и освободил лидеров батальона "Азов"*, несмотря на договоренность о том, что они останутся в Турции до конца конфликта", — написал аналитик в издании Al-Watan Syria.
Потому, добавил он, российская сторона отказалась занимать протурецкую позицию в отношении Сирии и менять ранее озвученные условия для возвращения к так нужной Анкаре "зерновой сделке".
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.