Обширные минные поля, организованные российскими военными на линии обороны, перечеркнули все планы Киева в рамках контрнаступления. Об этом написал журналист Дэвид Экс в материале для Forbes.
"Когда в июне началось долгожданное украинское контрнаступление, российское командование внесло в свою оборонительную доктрину важную корректировку, которая оказала немедленное и глубокое влияние на операции ВСУ", — сообщил Экс.
В Киеве не рассчитывали на то, что сражаться придётся на плотно заминированных минных полях, а обычное оборудование бесполезно для их очистки, добавил обозреватель.
Таким образом, расхождение между изначальной тактикой ВСУ и скорректированной российской стратегией объясняет провал украинской армии в ходе контрнаступления, заключил автор.
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