В Вашингтоне растёт разочарование ходом украинского контрнаступления. Об этом написала обозреватель София Анкель в статье для издания Business Insider.
Журналист обратила внимание, что военная стратегия Киева и его наставников из США расходится. В Вашингтоне недовольны тем, что украинское командование не исполняет все распоряжения своих американских кураторов.
"Украинские командиры делят силы поровну между востоком и югом страны, в то время как им следовало бы больше консолидировать их на юге, считают чиновники из США. Они призывают Украину пробиваться через обширные российские минные поля, даже если при этом придется нести большие потери", — написала Анкель.
Чиновники США всё более явно выражают своё недовольство действиями киевских властей, что, в свою очередь, может способствовать уменьшению военной и финансовой помощи со стороны Вашингтона. В этом случае украинское контрнаступление окончательно провалится.
Исходя из этой ситуации, на Западе появляется всё больше сторонников мирного урегулирования украинского конфликта. А то, как западные лидеры отреагируют на неудавшееся контрнаступление Киева, повлияет на геополитическую обстановку на ближайшие десятилетия.
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