Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, зачем СВР РФ прибегает к консультациям ЦРУ.
Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал о "редких, но регулярных консультациях" СВР с ЦРУ.
Глава СВР России заявил о пользе профессионального диалога, который, по его словам, помогат преодолевать непонимания между государствами.
Нарышкин посетовал на то, что "визави" США грешат тем, что используют в беседе с представителями РФ "идеологические клише".
Ранее Сергей Нарышкин рассказал о содержании своей беседы с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом.
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