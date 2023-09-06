Нарышкин рассказал, что Служба внешней разведки РФ консультируется с "визави" из ЦРУ

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Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, зачем СВР РФ прибегает к консультациям ЦРУ.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона" рассказал о "редких, но регулярных консультациях" СВР с ЦРУ.

Глава СВР России заявил о пользе профессионального диалога, который, по его словам, помогат преодолевать непонимания между государствами.

Нарышкин посетовал на то, что "визави" США грешат тем, что используют в беседе с представителями РФ "идеологические клише".

Ранее Сергей Нарышкин рассказал о содержании своей беседы с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом.