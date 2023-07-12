Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, под каким предлогом ему позвонил глава ЦРУ Уильям Бёрнс, и чего он на самом деле хотел.
Нарышкин объяснил, что с ним связался представитель ЦРУ с намерением поговорить о событиях, произошедших в России 24 июня. В итоге, по словам государственного деятеля РФ, часовой разговор шёл в основном об Украине.
"Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной", — объяснил глава разведовательного ведомства России.
Ранее Уильям Бёрнс назвал утечку секретных документов по Украине досадной.
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