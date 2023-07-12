Нарышкин раскрыл содержание своей беседы с главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, под каким предлогом ему позвонил глава ЦРУ Уильям Бёрнс, и чего он на самом деле хотел.

Фото: By East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State - Deputy Secretary Addresses the Media in Tokyo, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31966020

Нарышкин объяснил, что с ним связался представитель ЦРУ с намерением поговорить о событиях, произошедших в России 24 июня. В итоге, по словам государственного деятеля РФ, часовой разговор шёл в основном об Украине.

"Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной", — объяснил глава разведовательного ведомства России.

Ранее Уильям Бёрнс назвал утечку секретных документов по Украине досадной.