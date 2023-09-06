Украинская армия засыпала мирные районы и города Донбасса противопехотными минами "Лепесток", которые смертельно опасны для детей, рассказал военный эксперт, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
Боеприпас разработан для дистанционного минирования с помощью ракет и должен выводить из строя солдат противника, пояснил он.
"Мина ПФМ-1С сама весит 80 грамм, а взрывчатое вещество у нее всего 40 грамм. Одно дело, когда наступит мужик — оторвёт ступню, а совсем другое дело, когда наступит пятилетний ребенок, понимаете? Там и от ребенка может ничего не остаться", — заявил Сайфуллин в интервью РИА Новости.
Ранее стало известно, что украинский боевик подорвался на собственном фугасе, когда пытался устроить ловушку для ВС России.
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