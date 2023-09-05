Марочко: националист из "Айдара"* подорвался на собственном фугасе у Артёмовска

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Военнослужащий националистического батальона "Айдар"* погиб от взрыва во время установки фугаса вблизи позиций ВС России под Клещеевкой, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Украинский боевик с шевроном террористического подразделения "Айдар"* самостоятельно попытался установить фугасный заряд на опасном для прорыва участке. Вероятнее всего, при закладке преждевременно сработал электродетонатор и произошел взрыв", — добавил он в интервью РИА Новости.

Взрыв оказался настолько сильным, пояснил Марочко, что отдельные части тела националиста раскидало в радиусе 200 метров.

Ранее эксперт рассказал, что командование ВСУ перешло к тактике "живого разминирования" и буквально забрасывает трупами минные поля.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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