Военнослужащий националистического батальона "Айдар"* погиб от взрыва во время установки фугаса вблизи позиций ВС России под Клещеевкой, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
"Украинский боевик с шевроном террористического подразделения "Айдар"* самостоятельно попытался установить фугасный заряд на опасном для прорыва участке. Вероятнее всего, при закладке преждевременно сработал электродетонатор и произошел взрыв", — добавил он в интервью РИА Новости.
Взрыв оказался настолько сильным, пояснил Марочко, что отдельные части тела националиста раскидало в радиусе 200 метров.
Ранее эксперт рассказал, что командование ВСУ перешло к тактике "живого разминирования" и буквально забрасывает трупами минные поля.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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