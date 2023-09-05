Альянс НАТО продолжает учения, подразумевающие атаку территории России — следом за отработкой прорыва в Крым, и т. д, начинаются военно-морские маневры на Балтике.
По словам командующего ВМС Германии вице-адмирала Яна Кристиана Каака, впервые альянс будет отрабатывать меры реагирования на гипотетическое нападение России в данном регионе.
Причем реагирование очень своеобразное — в виде захвата Калининградской области, которая своим "пузырём запрета доступа A2/AD" мешает НАТО атаковать Северо-Запад России и ЦФО.
В учениях будут задействованы войска всех стран НАТО Балтийского региона, а также США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции и пока не входящей в альянс Швеции — хвалятся в пресс-центре альянса.
"Пентагон постоянно думает, как "сломать" русскую оборону — разработан план атаки, являющийся "симфонией насилия для разрушения передовой обороны", — цитировала Pravda. Ru командующего группировкой сил США в Европе генерала Джеффри Харригэна.
Как пояснили военные эксперты, все эти движения — попытка показать готовность к любым сценариям против России.
Отработка десантной операции — это угроза Калининградской области. Её отъем у РФ прописан во всех учениях НАТО — хотя на практике это сразу casus belli, который Россия вынуждена будет решить конвенционными или даже ядерными ударами.
Впрочем, ситуация у НАТО сейчас сложная. Войну на истощение на Украине и руками украинцев альянс выиграть не может — поэтому западные военные сейчас ищут некие максимально нестандартные, шокирующие ходы. Которые, конечно же, собираются воплощать через Киев.
Среди таких "вариантов":
Впрочем, даже в НАТО понимают — Россия будет отвечать на подобные угрозы превентивной эскалацией с уничтожением промышленных объектов, центров принятия решений, портовой инфраструктуры или даже "стеклением" Незалежной.
При этом НАТО при активном участии США, Британии и Германии уже отрабатывали:
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