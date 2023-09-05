3MV: НАТО проведет учения по захвату очередного региона России

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Альянс НАТО продолжает учения, подразумевающие атаку территории России — следом за отработкой прорыва в Крым, и т. д, начинаются военно-морские маневры на Балтике.

Фото: flickr. com

По словам командующего ВМС Германии вице-адмирала Яна Кристиана Каака, впервые альянс будет отрабатывать меры реагирования на гипотетическое нападение России в данном регионе.

Причем реагирование очень своеобразное — в виде захвата Калининградской области, которая своим "пузырём запрета доступа A2/AD" мешает НАТО атаковать Северо-Запад России и ЦФО.

В учениях будут задействованы войска всех стран НАТО Балтийского региона, а также США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции и пока не входящей в альянс Швеции — хвалятся в пресс-центре альянса.

"Пентагон постоянно думает, как "сломать" русскую оборону — разработан план атаки, являющийся "симфонией насилия для разрушения передовой обороны", — цитировала Pravda. Ru командующего группировкой сил США в Европе генерала Джеффри Харригэна.

Как пояснили военные эксперты, все эти движения — попытка показать готовность к любым сценариям против России.

Отработка десантной операции — это угроза Калининградской области. Её отъем у РФ прописан во всех учениях НАТО — хотя на практике это сразу casus belli, который Россия вынуждена будет решить конвенционными или даже ядерными ударами.

Впрочем, ситуация у НАТО сейчас сложная. Войну на истощение на Украине и руками украинцев альянс выиграть не может — поэтому западные военные сейчас ищут некие максимально нестандартные, шокирующие ходы. Которые, конечно же, собираются воплощать через Киев.

Среди таких "вариантов":

шоковый (для России) прорыв к Крыму

удары ракетами по российским городам

планы вывести из строя Черноморский флот

Захват Запорожской АЭС

Впрочем, даже в НАТО понимают — Россия будет отвечать на подобные угрозы превентивной эскалацией с уничтожением промышленных объектов, центров принятия решений, портовой инфраструктуры или даже "стеклением" Незалежной.

При этом НАТО при активном участии США, Британии и Германии уже отрабатывали:

Широкомасштабную атаку по всей границе с Россией — начиная от стран Балтии и Скандинавии, а на юге — до Украины и Черноморского региона.

Прорыв "русского воплощения концепции A2/AD" в Крыму и Калининграде — там развёрнуты так называемые "пузыри запрета доступа", предполагающие тотальные потери у желающих его прорвать.

Стратегическая авиация Североатлантического альянса каждый месяц отрабатывает прорыв систем ПВО-ПРО и запуск ядерных крылатых ракет по Центральному Федеральному округу, Москве, Крыму, югу России и Калининградской области.