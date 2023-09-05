Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Граждан России предостерегают от предстоящих магнитных бурь и их потенциальных воздействий на организм
Звезда "ДОМа-2" Александр Гобозов подал в суд на бывшую жену Лиану Устиненко
В ДТП с грузовиком в Калмыкии погиб один человек
В Красноярске заведующую детсадом уволили из-за эротической фотосессии
Внук-иностранец Шуфутинского женился на израильской блогерше
Пара самых редких гиен поселилась в Московском зоопарке
После принятия нового закона Турция может стать мировой киностолицей
Эксперты прогнозируют рост спроса на IT-ипотеку в России
Учёные обнаружили загадочный вид бактерий на дне океана

3MV: НАТО проведет учения по захвату очередного региона России

3:00
Мир

Альянс НАТО продолжает учения, подразумевающие атаку территории России — следом за отработкой прорыва в Крым, и т. д, начинаются военно-морские маневры на Балтике.

3MV: НАТО проведет учения по захвату очередного региона России
Фото: flickr. com

По словам командующего ВМС Германии вице-адмирала Яна Кристиана Каака, впервые альянс будет отрабатывать меры реагирования на гипотетическое нападение России в данном регионе.

Причем реагирование очень своеобразное — в виде захвата Калининградской области, которая своим "пузырём запрета доступа A2/AD" мешает НАТО атаковать Северо-Запад России и ЦФО.

В учениях будут задействованы войска всех стран НАТО Балтийского региона, а также США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции и пока не входящей в альянс Швеции — хвалятся в пресс-центре альянса.

"Пентагон постоянно думает, как "сломать" русскую оборону — разработан план атаки, являющийся "симфонией насилия для разрушения передовой обороны", — цитировала Pravda. Ru командующего группировкой сил США в Европе генерала Джеффри Харригэна.

Как пояснили военные эксперты, все эти движения — попытка показать готовность к любым сценариям против России.

Отработка десантной операции — это угроза Калининградской области. Её отъем у РФ прописан во всех учениях НАТО — хотя на практике это сразу casus belli, который Россия вынуждена будет решить конвенционными или даже ядерными ударами.

Впрочем, ситуация у НАТО сейчас сложная. Войну на истощение на Украине и руками украинцев альянс выиграть не может — поэтому западные военные сейчас ищут некие максимально нестандартные, шокирующие ходы. Которые, конечно же, собираются воплощать через Киев.

Среди таких "вариантов":

  • шоковый (для России) прорыв к Крыму
  • удары ракетами по российским городам
  • планы вывести из строя Черноморский флот
  • Захват Запорожской АЭС

Впрочем, даже в НАТО понимают — Россия будет отвечать на подобные угрозы превентивной эскалацией с уничтожением промышленных объектов, центров принятия решений, портовой инфраструктуры или даже "стеклением" Незалежной.

При этом НАТО при активном участии США, Британии и Германии уже отрабатывали:

  • Широкомасштабную атаку по всей границе с Россией — начиная от стран Балтии и Скандинавии, а на юге — до Украины и Черноморского региона.
  • Прорыв "русского воплощения концепции A2/AD" в Крыму и Калининграде — там развёрнуты так называемые "пузыри запрета доступа", предполагающие тотальные потери у желающих его прорвать.
  • Стратегическая авиация Североатлантического альянса каждый месяц отрабатывает прорыв систем ПВО-ПРО и запуск ядерных крылатых ракет по Центральному Федеральному округу, Москве, Крыму, югу России и Калининградской области.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался на 59-м году жизни

Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.

Умер советский и украинский актёр Юрий Потапенко
В ВСУ утверждают, что прорвали фронт у Работина. Так ли это?
В ВСУ празднуют взятие Работина. Какие перспективы вырисовываются
Заведующая детсадом в Красноярске публикует интимные фото в Сети
Бойца СВО прооперировали после жестокого избиения под Ростовом
Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Предпенсионеры: ярлык "Активный возраст" как издевательство Сергей Лебедев Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
ВСУ перешли в наступление и пытаются прорвать фронт под Донецком
ВСУ вплотную подошли к позициям российских войск, не понеся потерь
18-летний сын Светланы Хоркиной не пошёл по стопам материа, а увлёкся уличным баскетболом
18-летний сын Светланы Хоркиной не пошёл по стопам материа, а увлёкся уличным баскетболом
Последние материалы
В Красноярске заведующую детсадом уволили из-за эротической фотосессии
Внук-иностранец Шуфутинского женился на израильской блогерше
Пара самых редких гиен поселилась в Московском зоопарке
После принятия нового закона Турция может стать мировой киностолицей
Эксперты прогнозируют рост спроса на IT-ипотеку в России
Учёные обнаружили загадочный вид бактерий на дне океана
Реабилитационный центр PROFREAB в Черногории - реальный шанс помочь пациентам анонимно
Россиянин жестоко избил 19-летнюю жену в первую брачную ночь
Учёные предупреждают об опасности тесного взаимодействия с домашними животными
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников