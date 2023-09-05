Новый глава украинского оборонного ведомства Рустем Умеров станет послушно исполнять все приказания Белого дома, уверены турецкие эксперты.
К тому же, отмечают они, новый министр был замечен в связях с запрещенной в Турции организацией FETÖ, члены которой пытались устроить госпереворот в 2016 году.
"Умеров, назначенный министром, является представителем и исполнителем планов США в регионе", — пишет издание Aydınlık.
Авторам материала удалось выяснить, что будущий политик с братом проходили обучение в специнтернате в Крыму, который работал под патронажем Вашингтона. Умеровы участвовали в различных программах Госдепа США, а среди киевского истеблишмента они известны под прозвищем "дети Америки".
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Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.