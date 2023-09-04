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ТАСС: Москва недовольна словами Пашиняна об отдалении России от Закавказья

1:07
Мир

Премьер Армении Никол Пашинян, заявивший об отдалении РФ от Закавказья, вызвал крайнее недовольство в Москве.

ТАСС: Москва недовольна словами Пашиняна об отдалении России от Закавказья
Фото: openverse.org

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на диписточник, Россия не собирается оставлять Южный Кавказ. Она по-прежнему является близким союзником Армении, уточнил собеседник агентства. При этом дипломат добавил, что Еревану не следует превращаться в инструмент западных стран в попытках вытеснить РФ из региона.

"В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica", — отметил источник.

Кроме того, он подчеркнул: Москва не смотрит на свои связи с Арменией с точки зрения "зависимости" одного государства от другого. По его словам, власти РФ рассматривают эти отношения в качестве равноправного сотрудничества, которое всегда было эффективным.

Ранее представитель НАТО Гюнтер Фелингер призвал Армению вступить в состав военного блока.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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