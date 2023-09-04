Президент РФ Путин предложил Эрдогану приехать на отдых в Сочи

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Российский лидер Владимир Путин перед началом переговоров предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану приехать на отдых в Сочи.

Фото: openverse.org

Эрдоган отметил, что Сочи — очень красивый город, находящийся в Черноморском регионе. Путин согласился с турецким коллегой. Президент РФ подчеркнул, что в Сочи большое количество зелени.

"Можете приезжать к нам отдыхать. А то мы всё к вам", — добавил российский лидер.

В эти минуты в Сочи идут переговоры Путина и Эрдогана. Предполагается, что лидеры государств обсудят судьбу зерновой инициативы и возможное посредничество главы Турции в урегулировании украинского конфликта.

Ранее журналисты Milliyet допустили возможность возобновления зерновой сделки по итогам встречи руководителей России и Турции.