Спортсменка Светлана Хоркина рассказала об успехах сына от Кирилла Шубского

Знаменитая российская спортсменка Светлана Хоркина поддерживала романтические отношения с Кириллом Шубским, который ушёл из жизни. Пара уделяла большое внимание тому, чтобы скрыть свой роман от глаз посторонних. Однако в 2005 году стало известно, что у Хоркиной появился сын.

Фото: Официальное сообщество Светланы Хоркиной в соцсети "В Контакте"

Ребёнок появился на свет в одном из родильных домов Лос-Анджелеса. Важно отметить, что в то время Шубский уже состоял в браке с Верой Глаголевой. Мужчина не собирался уходить из семьи, а отношения завершил сразу после того, как стало известно о беременности спортсменки.

Сыну Хоркиной исполнилось 18 лет в этом году. Спортсменка призналась, что пыталась воспитать Святослава и направить его по своим стопам, но он не проявил интереса к гимнастике. В настоящее время молодой человек увлекается уличным баскетболом и иногда пробует себя в различных видaх спорта.