Экс-премьер Финляндии Стубб считает, что на Россию и Украину нужно надавить, чтобы начать переговоры

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На Россию и Украину нужно оказать давление ради того, чтобы заставить их начать переговоры. Так считает бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб.

Фото: openverse.org

Стубб считает, что Россию в необходимости переговоров должны убедить Китай и другие партнёры с Востока и Юга, в то время как Евросоюз и США обязаны "обработать" украинского лидера Владимира Зеленского.

"Должно произойти так, чтобы такие державы, как Китай и крупные страны на Востоке и Юге, оказали давление на Москву, чтобы заставить её сесть за стол переговоров. Если это случится, то, несомненно, США и Брюссель должны будут сделать то же самое с Зеленским, чтобы убедить его в том, что настало время для переговоров", — сказал Стубб в беседе с испанской газетой 20minutos.

Бывший премьер-министр Финляндии признал, что на обе стороны украинского конфликта необходимо будет "оказать сильное давление".