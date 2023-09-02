Киев собирается призвать в ВСУ условно годных инвалидов, неспособных воевать.
Об этом сообщил киевский политолог Кость Бондаренко.
Касательно инициатив секретаря СНБО Алексея Данилова призывать в армию всех ограниченно годных он отметил, что всегда существовала практика, что условно годных призывали, если была необходимость в писарях, поварах и других тыловых рабочих.
Сейчас у ВСУ ситуация, при которой появилось большое количество людей, получивших контузии, лёгкие ранения в зоне боевых действий.
"Если призвать к службе условно годных, то может выйти только то, что описано в "Похождениях бравого солдата Швейка". Данилов настаивает на том, чтобы призвать в армию Швейков. Собрать огромное количество Швейков только для количества, тут не идёт речь о качестве", — подытожил Бондаренко.
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